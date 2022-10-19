https://news.day.az/world/1504828.html Миссия ОБСЕ посетит Армению - дата
Миссия ОБСЕ посетит Армению - дата
ОБСЕ направит в Армению команду международных экспертов и представителей секретариата для оценки ситуации в ряде регионов на армяно-азербайджанской границе.
Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду.
"Следуя приглашению правительства Республики Армения, ОБСЕ 21-27 октября направит в страну команду по оценке потребностей. Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах", - указано в сообщении.
Читать Day.Az в:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре