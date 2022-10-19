Миссия ОБСЕ посетит Армению

ОБСЕ направит в Армению команду международных экспертов и представителей секретариата для оценки ситуации в ряде регионов на армяно-азербайджанской границе.

Как передает Day.Az, об этом говорится в заявлении организации, опубликованном в среду.

"Следуя приглашению правительства Республики Армения, ОБСЕ 21-27 октября направит в страну команду по оценке потребностей. Целью визита является оценка ситуации в некоторых приграничных районах", - указано в сообщении.