Германия выделит Грузии €27 млн
Министр финансов Грузии Лаша Хуцишвили подписал соглашение с представителем Германского банка развития (KfW) о выделении €27 млн для проекта "Стабилизация экономики при поддержке реформ сектора энергетики".
Об этом в пятницу сообщили в пресс-службе грузинского Минфина, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сегодня между Грузией и Германским банком развития подписано соглашение "Стабилизация экономики при поддержке реформ сектора энергетики", согласно которому Грузии для бюджетной поддержки выделят 27 млн евро", - говорится в сообщении.
Новое соглашение позволит правительству Грузии продолжить выполнение проектов в сфере возобновляемой энергии, повышения энергоэффективности и производства электроэнергии, добавили в Минфине.
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