Мужчина поджег себя у резиденции Пашиняна

6 ноября в Национальный центр кризисного управления Армении поступила информация о том, что на перекрестке улиц Пароняна и Демирчяна в Ереване мужчина пытается покончить с собой путем самосожжения.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, прибывшие на место происшествия полицейские потушили огонь, а обгоревшего мужчину госпитализировали в медцентр в бессознательном состоянии.