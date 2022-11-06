https://news.day.az/world/1509499.html Мужчина поджег себя у резиденции Пашиняна - ВИДЕО
Мужчина поджег себя у резиденции Пашиняна - ВИДЕО
6 ноября в Национальный центр кризисного управления Армении поступила информация о том, что на перекрестке улиц Пароняна и Демирчяна в Ереване мужчина пытается покончить с собой путем самосожжения.
Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, прибывшие на место происшествия полицейские потушили огонь, а обгоревшего мужчину госпитализировали в медцентр в бессознательном состоянии.
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