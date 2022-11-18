Вооруженный мужчина пытался попасть в редакцию New York Times

Вооруженный мечом и топором мужчина пытался попасть в редакцию газеты The New York Times в районе Манхэттен. Об этом сообщило агентство Associated Press (AP) со ссылкой на заявление департамента полиции Нью-Йорка, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Как передает агентство, мужчина хотел поговорить с сотрудниками политического отдела издания. Сотрудники службы безопасности задержали посетителя в вестибюле и убедили его сдать оружие. Мужчина находился в вестибюле до прибытия полицейских.

В департаменте полиции Нью-Йорка сообщили, что правоохранители прибыли в редакцию газеты в четверг днем, получив сообщение о том, что в здании находится мужчина, вооруженный ножом.

Согласно сведениям агентства, посетителя доставили в больницу для обследования.