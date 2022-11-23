https://news.day.az/world/1513670.html Премьер Польши назвал высокой предлагаемую ЕС максимальную цену газа
Премьер Польши назвал высокой предлагаемую ЕС максимальную цену газа
Премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий заявил, что максимальная цена на газ, которую предлагает Евросоюз, слишком высока, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
По его словам, нет ничего удивительного в том, чтобы установить очень высокую планку цены и обещать, что ее дальнейший рост исключен.
"Не фокус - поставить планку очень высоко и сказать, что цена не вырастет. Фокус в том, чтобы удержать цену на приемлемом уровне в сегодняшних кризисных условиях", - считает Моравецкий.
Напомним, Еврокомиссия предложила установить верхнюю планку на природный газ на уровне 275 евро за мегаватт-час.
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