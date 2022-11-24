В Мекке в результате ливневых дождей погибли два человека

Два человека погибли в результате проливных дождей, начавшихся в четверг утром в саудовском городе Мекка и прилегающих к нему регионах. Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС об этом сообщили власти одноименной провинции королевства.

По данным Национального центра метеорологии Саудовской Аравии, наибольшее количество осадков выпало в районах близ приморского года Джидда, почти 180 мм за неполные сутки. Ливневые дожди сопровождаются штормовыми ветрами и градом.

Местные власти распорядились закрыть автотрассу, соединяющую Мекку с Джиддой, отменено большинство авиарейсов в аэропортах этих городов. Службы гражданской обороны призывают население не покидать дома без особой необходимости по крайней мере до наступления ночи, когда, по прогнозам метеорологов, погодные условия должны прийти в норму.