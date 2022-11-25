https://news.day.az/world/1514113.html Иран подтягивает танки и бронетехнику к иракской границе - ВИДЕО
Иран подтягивает танки и бронетехнику к иракской границе - ВИДЕО
Иранские военные подтягивают танки и бронетехнику к иракской границе в Северо-западном регионе.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
Позавчера, посол Ирана предъявил ультиматум правительству Иракского Курдистана на Севере Ирака с просьбой разоружить все военизированные формирования, которые Иран считает террористическими организациями, в течение 10 дней, в противном случае им грозит широкомасштабная военная операция.
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