Иран подтягивает танки и бронетехнику к иракской границе

Иранские военные подтягивают танки и бронетехнику к иракской границе в Северо-западном регионе.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

Позавчера, посол Ирана предъявил ультиматум правительству Иракского Курдистана на Севере Ирака с просьбой разоружить все военизированные формирования, которые Иран считает террористическими организациями, в течение 10 дней, в противном случае им грозит широкомасштабная военная операция.