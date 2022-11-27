В Японии планируют вырабатывать электроэнергию при помощи снега

Власти города Аомори, расположенного на севере главного японского острова Хонсю, планируют вырабатывать электроэнергию с помощью снега, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

Практический эксперимент с применением новой технологии планируется начать в декабре. Он будет проводиться в сотрудничестве с Токийским университетом электрокоммуникаций, разработавшим технологию, компанией Forte. Для этого власти города выделили бассейн в закрытой школе.

Бассейн заполнят собранным при уборке улиц снегом, внутри которого уложат трубки с хладагентом. Благодаря разнице температур в разных частях установки (одна часть будет охлаждаться снегом, другая - нагреваться наружным воздухом и солнцем) создастся конвекционный поток хладагента. Он будет вращать турбину, вырабатывающую электроэнергию.

По подсчетам профессора Токийского университета электрокоммуникаций Кодзи Эноки, эффективность такого способа выработки электроэнергии может быть выше, чем при использовании солнечных панелей. Кроме того, использование снега для генерации электроэнергии намного более экологично.

Эксперимент продлится до марта следующего года. В будущем разработчики планируют повысить эффективность технологии, используя для нагрева хладагента не просто наружный воздух и солнце, но еще и тепло горячих подземных источников. Это повысит разницу температур внутри системы и, соответственно, увеличит ее эффективность.

Похожую технологию разрабатывает японская судоходная компания Mitsui O.S.K. Lines (MOL), которая планирует использовать для генерации разницу температур океанической воды на поверхности и на большой глубине.