Власти и оппозиция Венесуэлы подписали соглашение о сотрудничестве

Власти Венесуэлы и оппозиция подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает в том числе разморозку части финансовых резервов страны за рубежом. Как сообщает Day.Az со ссылкой на телеканал teleSUR, соглашение было подписано в Мехико.

"Это надежда для всей Латинской Америки. Это хорошие новости, когда есть диалог, посредничество, и это наша позиция по этому вопросу", - заявил глава МИД Мексики Марсело Эбрард.

Соглашение предусматривает возвращение властям страны контроля над частью замороженных зарубежных активов для финансирования гуманитарных расходов, в частности, социальной помощи населению Венесуэлы и восстановление инфраструктуры страны. По предварительным данным, речь идет о сумме порядка 2,7 млрд долларов.