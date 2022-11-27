Крупный пожар на нефтеперерабатывающем заводе в России

На территории нефтехимической компании в Ангарске рано утром 27 ноября произошел пожар на площади 250 квадратных метров. Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru об этом сообщил губернатор Иркутской области Игорь Кобзев в своем Telegram-канале.

"Ранним утром в Ангарске произошел пожар на технологической установке теплообменника промышленной площадки на территории АНХК", - написал Кобзев.

Он также сообщил со ссылкой на ГУ МЧС России по Иркутской области, что пострадавших в результате возгорания нет.

По его словам, в настоящее время производится охлаждение оборудования и установки, тушение ведется с помощью специальных средств.

Оставшееся горючее выгорает, поступление материалов в установку перекрыто, добавил губернатор.