В Пакистане арестовали сенатора

Полиция Пакистана арестовала сенатора Азама Хана Свати за критические комментарии в адрес высших военных чинов. Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru об этом сообщает газета The Washington Post со ссылкой на его коллег по партии "Техрик-и-Инсаф".

Сенатора задержали утром 27 ноября в резиденции в Исламабаде через несколько часов после того, как тот выступил на митинге в гарнизонном городе Равалпинди.

Свати обвинили в клевете, вскоре он предстал перед судом, который разрешил допрашивать сенатора в течение двух дней. По словам бывшего министра по правам человека Ширин Мазари, его задержали после того, как он потребовал от уходящего в отставку командующего армии сообщить подробности о своих финансовых активах.