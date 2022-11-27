Космический грузовой корабль Cargo Dragon пристыковался к МКС

Космический корабль Cargo Dragon, который оснащен грузом для космонавтов, совершил стыковку с МКС. Об этом говорится в сообщении NASA.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ при этом корабль доставил на станцию более трех тонн продовольствия и необходимое оборудование для проведения научных экспериментов.

Также сообщается, что вместе с грузом были доставлены две солнечные панели, которые американские астронавту установят за два выхода в открытый космос.

Cargo Dragon был выведен на орбиту с помощью ракеты-носителя Falcon 9 компании SpaceX.

Накануне сообщалось о запуске корабля с грузом для космонавтов с космодрома на мысе Канаверал в Флориде. Пуск был осуществлен 26 ноября в 22:00 мск, а стыковка с МКС намечалась на 15:30 мкс.