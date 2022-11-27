С начала операции Pençe Kilit нейтрализованы 480 террористов РПК

На севере Ирака нейтрализованы 13 террористов РПК, среди которых боевики, причастные к гибели турецких военнослужащих.

Об этом заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Министр национальной обороны Турции Хулуси Акар провел инспекцию приграничных частей на границе с Ираком.

Главу оборонного ведомства в поездке сопровождают начальник Генштаба ВС Турции Яшар Гюлер, командующий сухопутными войсками Муса Авсевер, командующий ВМС Эрджюмент Татлыоглу и командующий ВВС Атилла Гюлан.

После инспекции воинских частей Акар посетил командование 3-й пехотной дивизии.

Акар провел беседу с командирами объединений, принимающих участие в операции Pençe Kilit против террористов РПК на севере Ирака.

По словам министра, операция продолжается успешно, несмотря на сложные географические условия.

Акар напомнил, что ранее в районе Зап на севере Ирака террористы РПК совершили нападение на турецких военных. "Сразу после инцидента с нападением турецкий спецназ начал операцию против террористов. По сегодняшний день нейтрализованы 13 террористов, среди которых боевики, причастные к гибели турецких военнослужащих", - сказал Акар.

Глава турецкого оборонного ведомства отметил, что с начала операции Pençe Kilit на севере Ирака нейтрализованы 480 террористов РКК.

Министр подчеркнул, что борьба с терроризмом продолжится до тех пор, пока не будет устранен последний террорист.