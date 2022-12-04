В Польше заявили о постепенном переходе на альтернативные источники энергии

Переход польской энергетики на альтернативные источники будет постепенным, планируется развитие атомной энергетики, а также ветрогенераторов и солнечных электростанций. Об этом заявил председатель правления крупнейшего энергетического концерна Польши PKN Orlen Даниэль Обайтек, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сегодня мы хотим получать как можно больше энергии из альтернативных источников. Мы планируем развитие морских ветряных ферм на Балтике, начинаем строительство малых ядерных реакторов, инвестируем в солнечные батареи", - сказал он в интервью газете Gazeta Polska Codziennie.

По словам Обайтека, должна быть "эволюция, а не революция" при переходе польской энергетики на альтернативные источники.

"Если речь идет о топливе, то, в соответствии с нашей декларацией о достижении к 2050 году нулевых выбросов, мы хотим, чтобы оно было чистым и экологичным", - добавил глава PKN Orlen.

В начале ноября Orlen завершила слияние с компанией PGNiG, после чего вошла в число 150 крупнейших мировых энергетических компаний. В 2023 году Оrlen планирует инвестировать в развитие собственных энергетических проектов свыше 24 млрд злотых (около $5 млрд).