В Мексике скончался последний ветеран Второй мировой войны

Последний мексиканский ветеран Второй мировой войны сержант Орасио Кастильеха Альбарран скончался на 99-м году жизни. Об этом в четверг, 1 декабря, сообщает агентство Associated Press со ссылкой на минобороны Мексики, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Сообщается, что он был одним из 300 мексиканских летчиков в составе 201-й эскадрильи, известной как "Ацтекские орлы", которая участвовала в боевых действиях на Филиппинах против Японии в 1945 году совместно с ВВС США.

В 1942 году Кастильеха в возрасте 18 лет окончил Военную школу, где получил специальность радиста, и поступил в группу летного мастерства. Был удостоен медали "За службу на Дальнем Востоке".

Во время похорон ему были оказаны все воинские почести.