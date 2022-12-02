В США заговорили об угрозе блэкаута

США могут столкнуться с массовым отключением электроэнергии, если власти страны продолжат закрывать угольные теплоэлектростанции (ТЭС), заявил Fox News президент ассоциации угольной промышленности штата Западная Вирджиния Крис Гамильтон, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Блэкаут может быть в течение продолжительного времени, сказал он. "Вполне возможно, что мы также будем нормировать потребление электроэнергии", - отметил Гамильтон.

Эксперт уверен, что если эта зима будет холодной, то власти не смогут противостоять погодным условиям.