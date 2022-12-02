Проснувшийся на Камчатке вулкан Шивелуч готовится к мощному извержению

Вулкан Шивелуч на Камчатке снова активизировался. Вулканолог Юрий Демьянчук считает, что это может говорить о подготовке к мощному извержению.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, с 29 ноября на Шивелуче видны обломочные лавины и пирокластические потоки. Купол сильно разогрет. Камеры Единой геофизической службы ловят яркие ночные вспышки. Активность возрастает. 1 декабря вулкану присвоили оранжевый класс авиационной опасности.

"Активность наблюдается по всем направлениям (видимых из Ключей). Большая часть лавин идёт в направлении р.Байдарной и р.Бекеш (Кабеку)", - подчеркивает Демьянчук в обращении на сайте вулканостанции в Ключах.

Прошлое извержение Шивелуча началось 20 ноября. Высота выброса составила 5 тысяч метров над уровнем моря.

Вдобавок 23 числа проснулась Ключевская сопка - самый высокий действующий вулкан Евразии. По словам специалистов, интенсивность извержения может продолжаться несколько недель.