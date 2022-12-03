В Британии распространилась убивающая детей инфекция

В Великобритании шестеро детей умерли из-за стрептококковой инфекции (группа А).

Как передает Day.Az, об этом сообщает телеканал Sky News, ссылаясь на данные агентства по здравоохранению Великобритании (UKHSA).

"Было зарегистрировано пять смертей в течение семи дней после постановки диагноза инвазивного стрептококка группы А у детей в возрасте до 10 лет в Англии. Ребенок в возрасте до 10 лет также умер в Уэльсе после заражения инфекцией", - приводит издание сводку агентства.

Сообщается, что бактерии стрептококка группы А могут вызывать множество инфекций, начиная от легких заболеваний и заканчивая смертельными, однако серьезные осложнения и смертельные исходы случаются редко.

В последний раз активное распространение СГА-инфекции было отмечено в сезоне 2017-2018 годов, тогда за аналогичный период было зафиксировано четыре смерти, сообщает UKHSA.