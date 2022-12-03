Катар подписал соглашение с Германией на поставку газа

Власти Катара согласились поставлять газ в Германию с 2026 года в течение 15 лет в размере 2 млн тонн ежегодно. Об этом пишет издание As-Sabeel, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

"Катар согласился подписать с Германией соглашение о поставках двух миллионов тонн сжиженного природного газа с 2026 года сроком на 15 лет. Эта сделка является частью альтернативы российскому газу, которую Берлин искал на Ближнем Востоке", - отметили в публикации.

По данным издания, газ будет поступать на терминал по приему сжиженного природного газа (СПГ) в Брунсбюттеле.

В публикации добавили, что катарские власти показали себя политически зрелыми и не стали использовать потребность Германии в газе ради решения своих вопросов. Кроме того, на сотрудничество не повлияет и политическая напряженность, которая произошла по поводу критики в отношении предоставления Дохе организации чемпионата мира по футболу.