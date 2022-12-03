Еврокомиссар предупредила о продолжении энергетического кризиса в ЕС

Острый энергетический кризис продолжится в странах Европы и в следующем году, несмотря на дополнительные закупки СПГ. Об этом заявила в опубликованном в субботу интервью телеканалу NHK еврокомиссар по вопросам энергетики Кадри Симсон, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Тяжелый энергетический кризис продлится и в следующем году", - отметила она, обвинив в сложившейся ситуации Россию. "Помимо увеличения добычи природного газа в Норвегии и других странах, с которыми нас соединяют газопроводы, мы осуществляем дополнительные закупки СПГ на международном рынке", - добавила еврокомиссар.

Симсон также заявила о перспективах роста интереса к использованию водорода в связи с текущим энергетическим кризисом. "Его можно использовать (в качестве топлива - прим. ТАСС) для поездок на дальние расстояния и на заводах, что способствует декарбонизации. Так называемый зеленый водород, производимый из возобновляемых источников энергии, таких как энергия ветра, имеет большой потенциал, и мы считаем, что к 2030 году водород по цене будет конкурировать с ископаемым топливом", - заключила она.

Энергетический кризис в Евросоюзе усугубился в начале июля, когда возникли первые перебои с поставками газа из России в ряд стран ЕС, связанные в том числе с проблемами с техническим обслуживанием турбин для "Северного потока" из-за санкций. После этого Еврокомиссия призвала страны ЕС готовиться в упреждающем порядке к полному прекращению поставок газа Россией и ввела в действие план добровольного сокращения потребления голубого топлива всеми государствами сообщества на 15% с 1 августа 2022 года по 31 марта 2023 года.