https://news.day.az/world/1516720.html В России жительница выпала с балкона 9 этажа - ВИДЕО
В России жительница выпала с балкона 9 этажа - ВИДЕО
В Ханты-Мансийском автономном округе (РФ) местная жительница выпала с балкона 9 этажа.
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
На кадрах видно слегка неподготовленное десантирование. Прилёт случился в высокий сугроб. Отряхнувшись, дамочка пошла по своим делам. Позже местные врачи диагностировали у девушки пару ушибов и пожелали ей удачи в дальнейших испытаниях судьбы.
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