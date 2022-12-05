В России жительница выпала с балкона 9 этажа

В Ханты-Мансийском автономном округе (РФ) местная жительница выпала с балкона 9 этажа.

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.

На кадрах видно слегка неподготовленное десантирование. Прилёт случился в высокий сугроб. Отряхнувшись, дамочка пошла по своим делам. Позже местные врачи диагностировали у девушки пару ушибов и пожелали ей удачи в дальнейших испытаниях судьбы.