https://news.day.az/world/1516811.html Нападение на сотрудников полиции в Иране, есть погибшие и раненые
Нападение на сотрудников полиции в Иране, есть погибшие и раненые
В иранской провинции Систан и Белуджистан вооруженные лица совершили нападение на сотрудников дорожной полиции.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, нападение произошло в городе Чабахар.
В результате нападения вооруженных лиц на сотрудников дорожной полиции, которые несли службу на территории, погиб один и ранены несколько человек.
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