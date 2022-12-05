есть погибшие и раненые

В иранской провинции Систан и Белуджистан вооруженные лица совершили нападение на сотрудников дорожной полиции.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, нападение произошло в городе Чабахар.

В результате нападения вооруженных лиц на сотрудников дорожной полиции, которые несли службу на территории, погиб один и ранены несколько человек.