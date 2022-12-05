Nike назван любимым брендом поколения Z

Бренд спортивной одежды Nike с большим отрывом занял первое место в числе любимых марок у поколения Z. Об этом пишет BoF, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Компания BoF Insights в партнерстве с Juv Consulting провела опрос среди почти 1000 американских потребителей поколения Z и выяснила названия их любимых брендов. Первое место занял бренд Nike, его назвали 22% опрошенных. На втором месте - Gucci с 12% голосов. Кстати, это единственный бренд класса люкс, оказавшийся в списке топ-10. На третьем месте расположился adidas с 11% голосов.

В топ-5 вошли H&M (10%) и Zara (9%). На шестом месте находится Levi's (5%), а затем с одинаковыми показателями в 4% идут American Eagle, Forever 21, Urban Outfitters, Shein, Aritzia и A&F.