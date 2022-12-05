В Молдове сообщили о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях

Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщило в понедельник о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях электроэнергии в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Сообщаем о сбоях в энергосистеме. Возможны отключения [электроэнергии]", - информирует предприятие на своей странице в Facebook. На данный момент сообщения о мигающем свете поступают через социальные сети из разных районов республики.