https://news.day.az/world/1516962.html В Молдове сообщили о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях
В Молдове сообщили о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях
Госпредприятие "Молдэлектрика" сообщило в понедельник о сбоях в энергосистеме и возможных отключениях электроэнергии в стране, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"Сообщаем о сбоях в энергосистеме. Возможны отключения [электроэнергии]", - информирует предприятие на своей странице в Facebook. На данный момент сообщения о мигающем свете поступают через социальные сети из разных районов республики.
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