В Австрии предложили конфисковывать автомобили

Министерство по делам защиты климата, экологии, энергетики, транспорта, инноваций и технологий Австрии подготовило проект штрафных мер, предусматривающий лишение водительских прав и конфискацию автомобилей злостных нарушителей скоростного режима.

Об этом в понедельник написала на своей странице в Twitter глава ведомства Леоноре Гевесслер, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

"Превышение скорости угрожает жизни случайных участников дорожного движения. Нынешний пакет [штрафных мер] направлен против серьезных правонарушений и превышения скорости более чем на 60 км/ч в городе и 70 км/ч на автотрассах. На таких скоростях машина становится оружием. Тот, кто сознательно рискует жизнью людей, должен ожидать суровых последствий. Если другие меры наказания перестанут действовать, то в будущем автомобиль [нарушителя] может быть продан с аукциона в качестве крайней меры", - подчеркнула министр.

В настоящее время на большинстве скоростных магистралей Австрии легковые автомобили могут двигаться в дневное время со скоростью не более 130 км/ч. Лимит скорости в городах составляет 50 км/ч.

Комплекс мер предусматривает временное прекращение действия прав водителей, задержанных за превышение скорости в указанных Гевесслер лимитах. Автомобили нарушителей будут арестовывать сроком на две недели, за этот срок полиция определит степень опасности нарушения. Транспортные средства смогут конфисковать в случае повторного нарушения или же превышения лимита более чем на 80 км/ч в городах и на 90 км/ч за их пределами.

По данным газеты Die Presse, переговоры по вопросу одобрения штрафных санкций в правящей коалиции могут завершиться до конца года. Ожидается, что комплекс мер получит одобрение со стороны парламентского большинства и вступит в действие в середине 2023 года.