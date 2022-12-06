Несколько населенных пунктов в Португалии ушли под воду из-за дождей

Сразу несколько населенных пунктов на юге Португалии ушли под воду. Мощные проливные дожди привели к наводнениям.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во многих домах затоплены подвалы и нижние этажи. Сейчас спасатели откачивают воду и эвакуируют жильцов пострадавших квартир.

По прогнозам, ливни и грозы в регионе продолжатся еще несколько дней.