https://news.day.az/world/1517141.html Несколько населенных пунктов в Португалии ушли под воду из-за дождей - ВИДЕО
Несколько населенных пунктов в Португалии ушли под воду из-за дождей - ВИДЕО
Сразу несколько населенных пунктов на юге Португалии ушли под воду. Мощные проливные дожди привели к наводнениям.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, во многих домах затоплены подвалы и нижние этажи. Сейчас спасатели откачивают воду и эвакуируют жильцов пострадавших квартир.
По прогнозам, ливни и грозы в регионе продолжатся еще несколько дней.
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