Во Владивостоке прошлой ночью полностью сгорел знаменитый ресторан Zuma

В прошлом году Zuma вошел в топ-25 лучших ресторанов России по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021.

По сообщениям инсайдеров, произошло "замыкание в вентиляционной системе, искры пошли по всему ресторану".

Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.