https://news.day.az/world/1517402.html Во Владивостоке прошлой ночью полностью сгорел знаменитый ресторан Zuma - ВИДЕО
Во Владивостоке прошлой ночью полностью сгорел знаменитый ресторан Zuma - ВИДЕО
В прошлом году Zuma вошел в топ-25 лучших ресторанов России по версии национальной ресторанной премии WHERETOEAT RUSSIA 2021.
По сообщениям инсайдеров, произошло "замыкание в вентиляционной системе, искры пошли по всему ресторану".
Как передает Day.Az, кадры опубликованы в Телеграм.
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