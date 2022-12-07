Экоактивисты облили краской вход в театр «Ла Скала» в Милане

Экоактивисты движения "Последнее поколение" облили краской вход в театр "Ла Скала" в Милане, где в среду, 7 декабря, состоится открытие нового сезона. Об этом в среду, 7 декабря, сообщило агентство ANSA, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

Полиция задержала пятерых участников акции, выступавших с плакатами против использования газа и угля.

В частности, краской была испачкана афиша предстоящей премьеры.

Отмечается, что работы по очистке фасада театра от краски уже начались.

Новый сезон открывает опера русского композитора Модеста Мусоргского "Борис Годунов". На премьере будут присутствовать президент Италии Серджо Маттарелла, премьер-министр страны Джорджа Мелони и председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен. Мероприятие станет одним из крупнейших событий культурной жизни, отмечает агентство.