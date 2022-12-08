Землетрясение у берегов Турции

Землетрясение магнитудой 4 балла произошло у берегов Турции.

Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).

Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в заливе Кушадасы провинции Айдын, очаг залегал на глубине семи километров.

Землетрясение также ощущалось в Измире, Айдыне и прилегающих провинциях.

О разрушениях или пострадавших не сообщается.