https://news.day.az/world/1517639.html Землетрясение у берегов Турции
Землетрясение у берегов Турции
Землетрясение магнитудой 4 балла произошло у берегов Турции.
Как передает Day.Az, об этом в четверг сообщило Агентство по управлению чрезвычайными ситуациями Турции (AFAD).
Согласно информации, эпицентр подземных толчков располагался в заливе Кушадасы провинции Айдын, очаг залегал на глубине семи километров.
Землетрясение также ощущалось в Измире, Айдыне и прилегающих провинциях.
О разрушениях или пострадавших не сообщается.
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