Детали неудавшегося госпереворота в Германии

Экстремисты, планировавшие устроить госпереворот в Германии, надеялись передать власть принцу Генриху XIII, члену немецкого аристократического рода Рейсс. О деталях неудавшегося путча пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По данным агентства, немецкая прокуратура заявила о якобы существующих связях Генриха XIII с Россией. Источник агентства из МВД Германии также сообщает, что в данный момент спецслужбы страны изучают любые возможные контакты заговорщиков с Россией. На это пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков ответил, что инцидент - "это, скорее, внутренние проблемы ФРГ".

Также стало известно, что представители аристократического дома Рейсс в свою очередь осудили причастность Генриха XIII к попытке госпереворота и назвали его "сбитым с толку человеком, попавшим под влияние теории заговора".

Отмечается, что заговорщики являются адептами идеологии Reichsburger ("Рейхсбюргер", граждане Рейха), которая отрицает легитимность государственности ФРГ. Автор материала уточняет, что заговорщики придерживаются монархических и неонацистских взглядов. Федеральная разведывательная служба (BND) Германии заявила, что более 21 тысячи человек являются членами организации.