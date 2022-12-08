В Армении будет создана Служба внешней разведки

Правительство Армении на сегодняшнем очередном заседании приняло постановление о создании Службы внешней разведки (СВР).

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заседание Кабмина транслировали в режиме реального времени.

СВР будет подчиняться премьер-министру, решение Кабмина будет вынесено на обсуждение заседания парламента.