https://news.day.az/world/1517735.html В Армении будет создана Служба внешней разведки
В Армении будет создана Служба внешней разведки
Правительство Армении на сегодняшнем очередном заседании приняло постановление о создании Службы внешней разведки (СВР).
Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, заседание Кабмина транслировали в режиме реального времени.
СВР будет подчиняться премьер-министру, решение Кабмина будет вынесено на обсуждение заседания парламента.
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