В Германии оценили историю с захватом бундестага

История с неудавшимся госпереворотом, участники которого якобы планировали захват бундестага, - это попытка властей Германии скрыть собственные провалы. Об этом в беседе с "Лентой.ру" заявил депутат бундестага от партии "Альтернатива для Германии" (АдГ), член комитета по экономике и энергетике Штеффен Котре, передает Day.Az.

Политик подчеркнул, что, судя по сообщениям СМИ, реальной угрозы попытки госпереворота не было, а участники заговора - скорее "горстка заблудших людей, у которых не было никаких ресурсов" для свержения правительства Германии. Более того, большинство задержанных - люди преклонного возраста.

Котре назвал сам скандал "пропагандистской операцией", отметив, что несколько крупных немецких изданий предупредили о планируемых рейдах еще за две недели. "Оно [правительство Германии] хочет отвлечь внимание от своих неудач в энергетической и экономической политике, а также от все более очевидного насилия со стороны мигрантов", - счел депутат.