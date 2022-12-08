Илон Маск высмеял The New York Times

Глава SpaceX Илон Маск высмеял забастовку сотрудников газеты The New York Times против ее руководства. Как сообщает Business Insider, бизнесмен уверен, что это противостояние двух групп, имеющих одинаковые крайне левые политические взгляды, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru

"Это воук против воук. Газета The New York Times по сути стала незарегистрированной лоббистской фирмой для крайне левых политиков", - написал Маск. Воук - политический термин, обозначающий усиленное внимание к социальным, расовым и половым вопросам. В интернете выражение используют с целью поиронизировать над оппонентом крайне левых взглядов.

Таким образом предприниматель отреагировал на статью NYT о забастовке. В тексте говорилось, что представители компании и профсоюза "не смогли прийти к соглашению о заработной плате". По данным издания, более 1,1 тыс. сотрудников The New York Times ушли с работы на 24 часа в знак протеста.