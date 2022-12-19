Вербальная поддержка Франции только вредит Армении

Поддержка Франции носит исключительно вербальный характер, что никак не решает проблему безопасности Армении, которая резко осложнилась после ее проигрыша во второй карабахской войне 2020 года. Такого мнения придерживаются некоторые армянские эксперты и политики, комментируя проармянское позиционирование Франции в конфликте Армении с Азербайджаном.

Как передает Day.Az со ссылкой на армянские СМИ, на фоне политического ликования некоторые эксперты все же подошли к вопросу с прагматичных позиций, рассмотрев принятый документ в контексте продвижения геополитических интересов Франции на Южном Кавказе. Принятие данного документа носит рекомендательный характер и не обязывает французское правительство предпринять какие-то конкретные меры.

Резкая риторика Парижа не прошла бесследно. Президент Азербайджана Ильхам Алиев отказался от запланированной на 7 декабря встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном в Брюсселе из-за желания армянской стороны подключить к ней Макрона. Президент Ильхам Алиев обосновал свое решение реакцией Парижа на недавнее обострение конфликта между его страной и Арменией.

Жесткое позиционирование Франции в правящих кругах Армении тоже воспринимается неоднозначно. За кулисами часть элиты видят в этом даже опасность срыва переговоров на европейской площадке, которая фактически стала основной платформой для сближения позиций конфликтующих сторон.

"Франция пока просто заявляет, что симпатизирует армянам и Армении, однако дальше слов не готова идти. Например, на все запросы армянской стороны оказать Еревану военную поддержку вплоть до предоставления определенных видов вооружения, например, систем ПВО и РСЗО, в чем Армения остро нуждается, французские власти указывают на членство Армении в ОДКБ и союз Еревана с Москвой. Мол страна-член НАТО не может оказывать военную помощь стране, состоящей в военно-политическом союзе с Россией", - сказали источники Verelq.am в правящих кругах.

В вербальной поддержке Франции армянский эксперт Татул Акопян не видит особой пользы для Армении.

"Принятием резолюции на уровне Сената Франция фактически дала повод Азербайджану отказаться от Парижа в качестве посредника в переговорах. От этого Армения ничего не выиграла, - сказал Татул Акопян. - Более того, это вредит интересам Армении, поскольку срыв переговоров чреват эскалацией обстановки на армяно-азербайджанской границе и в Карабахе".

По словам Акопяна, действия Франции, которые широко приветствуются в Армении и диаспоре, на самом деле привели к утрате ее посреднической роли в переговорах.

"Думаю, это не имеет ничего общего с армянскими интересами. Франция может предпринять шаги против Азербайджана и Турции, но на самом деле она исключила себя из переговорного процесса", - пояснил Акопян, добавив, что жесткая риторика Франции была бы выгодна Армении, если бы за ней последовали конкретные шаги. "Например, санкции в отношении Азербайджана или предоставление Армении вооружения. Ничего этого мы не видим", - пояснил он.

С ним соглашается правозащитник и диссидент Вардан Арутюнян. "Для нас было бы гораздо полезнее, если бы такая страна, как Франция была сдержанна в своей поддержке Армении, не проявляла бы явную пристрастность, оставалась бы весомым посредником, организующим и ведущим разговор, - считает Арутюнян. - Это могло бы быть гораздо полезнее для Армении. В результате сегодня мы имеем дружественную страну, но во время судьбоносных для нас переговоров, этот друг не может быть за столом".