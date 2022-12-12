Гулявшего в селе под Хабаровском тигра выгнали в тайгу

С крупной проблемой с дикими животными столкнулись в Хабаровском крае. Жители сразу трех поселков оказались в заложниках у амурского тигра.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ хищник, не скрываясь, ходил по улицам, хозяйничал во дворах и ломал заборы, если ему нужно было пройти дальше. Хозяева все эти дни предпочитали отсиживаться под защитой родных стен. Правда, полностью избежать встреч с тигром не удалось. При этом нападать тигр не стал, а просто промчался мимо жительницы, заставив ее замереть, но не только от испуга.

Чтобы избавиться от опасного новосела, жители вместе со специалистами устроили звуковой штурм автомобильными гудками и выстрелами из ружей. Тигру, который из-за нехватки добычи хотел поохотиться на собак, пришлось уйти обратно в тайгу.