В России мужчина с ружьем гонялся за водителями по парковке

Во Владивостоке на улице Западной возле бизнес-центра очевидцы засняли на видео мужчину с ружьем, который гонялся за водителями. Об этом сообщает vl.ru.

Как передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru, инцидент произошел на парковке возле бизнес-центра "Навигатор". Владелец внедорожника Lexus LX 570 с предметом, похожим на ружье, ругается с несколькими водителям. При этом он направлял предмет на участников конфликта и ходил за ними. По словам очевидцев, мужчина порывался выстрелить, но ему не дали. На место уже приехала полиция.

Позже стало известно, что полицейские задержали мужчину, у него изъяли гладкоствольное охотничье ружье. О том, что стало причиной конфликта неизвестно. Устанавливаются все обстоятельства произошедшего.