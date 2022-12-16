Крупный пожар разгорелся в кафе в России

В поселке Шаховская на Рижском шоссе загорелось кафе "Омега". Пожар охватил 300 квадратных метров.

По данным РЕН ТВ, горит крыша здания. Пострадавших, согласно предварительной информации, нет.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, ранее в тот же день пожар произошел на складе пиломатериалов в Нижегородской области. Огонь охватил крышу склада на площади 1000 квадратных метров. Никто не погиб и не пострадал.

В последние месяцы в России участились пожары на бизнес-объектах.

15 декабря в Ангарске произошел пожар на промплощадке, погибли два человека. 12 декабря загорелся торговый центр "Стройтракт" в Балашихе, пострадал один человек, ущерб от пожара составил 10 миллиардов рублей. В тот же день огонь охватил 10 тысяч квадратных метров каучукового завода в Нижнекамске.

В МЧС это связали с мораторием на регулярные проверки пожарной безопасности на бизнес-объектах. Глава МЧС России Александр Куренков планирует обратиться к правительству с просьбой разрешить ведомству провести внеплановые проверки всех крупных торговых центров и складов.