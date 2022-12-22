Водитель фуры чудом избежал гибели, застряв на путях перед поездом
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В подмосковном Дмитрове грузовик завяз в снегу на железнодорожном переезде, когда на него на полной скорости мчался поезд. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на публикуемых кадрах видно, что машина никак не может сдвинуться с путей, а в это время к ней приближается состав. К счастью, машинисту удалось затормозить. 

Поезд остановился в считанных сантиметрах от фуры, лишь чудом не смяв ее. 