https://news.day.az/world/1521606.html Водитель фуры чудом избежал гибели, застряв на путях перед поездом - ВИДЕО
Водитель фуры чудом избежал гибели, застряв на путях перед поездом - ВИДЕО
В подмосковном Дмитрове грузовик завяз в снегу на железнодорожном переезде, когда на него на полной скорости мчался поезд. Видеозапись инцидента появилась в социальных сетях.
Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, на публикуемых кадрах видно, что машина никак не может сдвинуться с путей, а в это время к ней приближается состав. К счастью, машинисту удалось затормозить.
Поезд остановился в считанных сантиметрах от фуры, лишь чудом не смяв ее.
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