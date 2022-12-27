В России женщина задушила троих детей

37-летняя мать, убившая пятимесячную дочь и двоих сыновей 10 и 15 лет в Екатеринбурге, задушила их по очереди с помощью пояса от халата.

Как передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru, об этом сообщает Telegram-канал Ural Mash.

Накануне трагедии женщина употребила синтетические наркотики. После этого ей показалось, что в детей вселились бесы, и она решилась на преступление. До приезда полиции она лежала с телами на кровати. Уточняется, что до выхода в декрет женщина работала в областном министерстве по управлению госимуществом.

Также известно, что незадолго до убийства в семье случился конфликт из-за того, что старший сын впервые покурил сигарету, которую утащил у отца - мужчина недавно приобрел вредную привычку из-за того, что долго не мог найти работу.

Ранее стало известно, что во время допроса россиянка призналась в содеянном и раскрыла подробности преступления. "Сначала убила дочку, потом 10-летнего сына. А старшего пришлось уговаривать. Долго с ним разговаривала. В итоге он согласился и не сопротивлялся", - рассказала женщина следователям.

По факту произошедшего СКР возбудил уголовное дело, его расследование находится на контроле у прокуратуры. Следователи, криминалисты и сотрудники уголовного розыска устанавливают причины, которые привели к трагедии. Назначен ряд экспертиз. В ближайшее время фигурантку арестуют.