https://news.day.az/world/1528974.html Посла Ирана вызвали в МИД Германии
Посла Ирана вызвали в МИД Германии
Посла Ирана в Берлине вызвали в министерство иностранных дел Германии.
Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, причина вызова посла не указана.
Отметим, что казнь некоторых людей, арестованных в связи с протестами в Иране, вызвала недовольство во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии.
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