Посла Ирана вызвали в МИД Германии

Посла Ирана в Берлине вызвали в министерство иностранных дел Германии.

Как передает Day.Az со ссылкой на АПА, причина вызова посла не указана.

Отметим, что казнь некоторых людей, арестованных в связи с протестами в Иране, вызвала недовольство во многих странах Евросоюза, в том числе в Германии.