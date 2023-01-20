Невероятное спасение школьника, попавшего под КамАЗ

Появились кадры, на которые невозможно смотреть без содрогания. Школьник в Уфе (Россия) попал под несущийся КамАЗ. Только молниеносная реакция ребенка спасла ему жизнь, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

По камерам наблюдения видно, как третьеклассник подходит к дороге с регулируемым светофором, дожидается зеленого сигнала и начинает ее перебегать. В этот момент на пешеходный переход на красный свет вылетает грузовик. Мальчик намеренно падает на асфальт между колесами, после чего КамАЗ резко тормозит.

Родители уверены, что их сына спасла только спортивная сноровка. Они написали заявление в полицию. Водитель, убедившись, что с ребенком все в порядке, просто поехал дальше.