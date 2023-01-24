В Молдове начнутся масштабные военные учения

В военных гарнизонах Молдовы пройдут военные учения.

Как передает Day.Az со ссылкой на СП, более 400 военнослужащих армии Молдовы примут участие в комплексных тактических учениях по боевой стрельбе. Мероприятия запланированы на срок с 24 января по 4 февраля этого года.

Тактические учения с применением военной техники будут проходить на полигонах всех военных гарнизонов Молдовы. Они направлены на оценку возможностей и практических навыков военнослужащих срочной службы и контрактников.

Сценарий военных учений предполагает также другие учебные нормативы: оказание первой медицинской помощи в реальных условиях; выработку навыков поведения в случае необходимости применять меры химзащиты и др.

Обучение организовано в соответствии с планом подготовки армии на 2023 год и не связано с ситуацией безопасности в регионе.