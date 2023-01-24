Замглавы офиса президента Украины Тимошенко увольняется

Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом во вторник, 24 января, сообщают украинские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.

По имеющейся информации, пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.

Накануне президент страны Владимир Зеленский так же сообщил о кадровых перестановках, часть из которых уже проведена.