https://news.day.az/world/1531082.html Замглавы офиса президента Украины Тимошенко увольняется
Замглавы офиса президента Украины Тимошенко увольняется
Заместитель главы офиса президента Украины Кирилл Тимошенко написал заявление об увольнении. Об этом во вторник, 24 января, сообщают украинские СМИ, передает Day.Az со ссылкой на Известия.
По имеющейся информации, пост Тимошенко может занять глава военной администрации Киевской области Алексей Кулеба.
Накануне президент страны Владимир Зеленский так же сообщил о кадровых перестановках, часть из которых уже проведена.
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