Кто из миллиардеров США раздал больше всего денег за свою жизнь?

Forbes USA опубликовал рейтинг 25 самых щедрых миллиардеров-меценатов США по итогам 2022 года, подсчитав, сколько они потратили на благотворительность за всю жизнь. В список впервые вошел предприниматель и сооснователь Google Сергей Брин - он занял 14-е место, передает Day.Az со ссылкой на forbes.ru.

Согласно данным, за свою жизнь Брин направил на благотворительность 2,55 млрд долларов (его состояние оценивается в 77,9 млрд долларов). Он выделяет пожертвования на исследование болезни Паркинсона, развитие экономической мобильности и борьбу с изменениями климата. В частности, на исследование болезни Паркинсона, предрасположенность к которой у предпринимателя была обнаружена несколько лет назад, Брин пожертвовал 1,1 млрд долларов.

Первое место в рейтинге занимает владелец Berkshire Hathaway Уоррен Баффет. За свою жизнь 92-летний Баффет направил на благотворительность 51,5 млрд долларов (из них 5,4 млрд за прошлый год). Основные направления филантропической деятельности мецената - развитие здравоохранения и борьба с бедностью.

В пятерку самых щедрых миллиардеров также вошли соратники Баффета по благотворительной инициативе The Giving Pledge, основатель Microsoft и его бывшая жена Билл Гейтс и Мелинда Френч Гейтс (сумма пожертвований за всю жизнь - 38,4 млрд долларов), экс-супруга основателя Amazon Джеффа Безоса Маккензи Скотт (14,43 млрд долларов) и бывший мэр Нью-Йорка Майкл Блумберг (14,4 млрд долларов).

Суммарно миллиардеры из рейтинга направили на благотворительность 196 млрд долларов, а их общее состояние оценивается в 936 млрд долларов.