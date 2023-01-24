https://news.day.az/world/1531339.html Саакашвили заразился коронавирусом
Саакашвили заразился коронавирусом
Адвокат экс-президента Грузии Михаила Саакашвили Шалва Хачапуридзе заявил в Facebook, что его подопечный заразился СOVID-19, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
"У Саакашвили подтвердился ковид. Как? Мы все заходим к нему замотанные", - написал он.
По словам адвоката, 24 января экс-президент потерял в очередной раз сознание.
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