https://news.day.az/world/1531381.html Так выглядит античный город Приена в Турции - ФОТО
Так выглядит античный город Приена в Турции - ФОТО
Античный город Приена в районе Сёке юго-западной турецкой провинции Айдын привлекает любителей фотографий из многих стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.
Руины города расположены на крутых скалах в районе горы Самсун, представляя возможность сделать незабываемые снимки как днем, так и ночью.
Фотографы посещают античный город группами с разрешения местного Управления культуры и туризма.
Наиболее популярными памятниками античной архитектуры здесь считаются Святилище Деметры, храм Афины, театр и агора.
Фотографы имеют возможность также поймать красивый кадр в ясные и безоблачные ночи.
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