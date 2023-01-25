Так выглядит античный город Приена в Турции

Античный город Приена в районе Сёке юго-западной турецкой провинции Айдын привлекает любителей фотографий из многих стран мира, передает Day.Az со ссылкой на Анадолу.

Руины города расположены на крутых скалах в районе горы Самсун, представляя возможность сделать незабываемые снимки как днем, так и ночью.

Фотографы посещают античный город группами с разрешения местного Управления культуры и туризма.

Наиболее популярными памятниками античной архитектуры здесь считаются Святилище Деметры, храм Афины, театр и агора.

Фотографы имеют возможность также поймать красивый кадр в ясные и безоблачные ночи.