Посещение детского центра закончилось серьезной травмой
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Посещение детского центра закончилось серьезной травмой для 6-летней девочки из Петербурга. 

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, малышка прыгала на батуте, в какой-то момент потеряла равновесие и неудачно приземлилась. 

Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков. Состояние маленькой пациентки оценивают как удовлетворительное. 

Следователи уже начали проверку в развлекательном центре и сейчас изучают, как сотрудники обеспечивают безопасность юных посетителей.