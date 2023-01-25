Посещение детского центра закончилось серьезной травмой для 6-летней девочки из Петербурга.

Как передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ, малышка прыгала на батуте, в какой-то момент потеряла равновесие и неудачно приземлилась.

Пострадавшую доставили в больницу, врачи диагностировали у нее компрессионный перелом двух позвонков. Состояние маленькой пациентки оценивают как удовлетворительное.

Следователи уже начали проверку в развлекательном центре и сейчас изучают, как сотрудники обеспечивают безопасность юных посетителей.