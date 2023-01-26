https://news.day.az/world/1531680.html Взрыв бомбы в Нигерии - много погибших
Взрыв бомбы в Нигерии - много погибших
По меньшей мере 27 скотоводов погибли при взрыве бомбы в Нигерии в среду.
Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на полицию.
По ее данным, еще несколько человек были ранены.
В Нигерии часто происходят споры между земледельцами и скотоводами о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры иногда сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.
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