Взрыв бомбы в Нигерии

По меньшей мере 27 скотоводов погибли при взрыве бомбы в Нигерии в среду.

Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, сообщило агентство France-Presse, ссылаясь на полицию.

По ее данным, еще несколько человек были ранены.

В Нигерии часто происходят споры между земледельцами и скотоводами о правах на земельные участки и доступе к водным ресурсам. Эти споры иногда сопровождаются насилием и выливаются в вооруженные столкновения.