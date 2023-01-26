https://news.day.az/world/1531757.html В Тегеране закрыли магазины женской одежды
В Тегеране закрыли магазины женской одежды
В Тегеране закрыты десятки магазинов женской одежды.
Как передает Day.Az, об этом сообщает Telegram-канал Azad İran.
По информации, об этом заявили активисты соцсетей и владельцы магазинов. По их словам, тегеранская полиция закрыла торговые объекты и конфисковала весь товар, так как посчитала, что продажа женских брюк противоречит исламским канонам.
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