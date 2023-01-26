Банк Morgan Stanley выписал сотрудникам многомиллионные штрафы

Американский банк Morgan Stanley оштрафовал сотрудников на суммы от нескольких тысяч до более миллиона долларов за ведение рабочей переписки в WhatsApp и других мессенджерах. Об этом в четверг сообщила газета Financial Times со ссылкой на источники, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По их данным, размер штрафов рассчитывался индивидуально, с учетом количества сообщений, должности и полученных ранее взысканий.

Morgan Stanley выплатил год назад комиссиям по ценным бумагам и биржам и по срочной биржевой торговле $200 млн за использование своими сотрудниками неразрешенных мессенджеров для ведения деловой переписки.

Американские регуляторы требуют от банков обеспечивать надлежащее хранение сообщений сотрудников. Поэтому многие фирмы запрещают использовать в рабочих целях такие мессенджеры, как WhatsApp и Signal, в которых имеется функция автоматического удаления информации через определенный промежуток времени.